Ulrichsberg stimmte Hallenbad-Finanzplan zu

BEZIRK ROHRBACH. Nach dem „Okay“ von Aigen-Schlägl kommt jetzt weiterer Schwung in die Vorbereitungen für das geplante Bezirks-Hallenbad.

Einstimmig hat der Gemeinderat von Ulrichsberg am Donnerstagabend einer Beteiligung an den Investitionskosten für ein Bezirkshallenbad in Rohrbach zugestimmt. Ulrichsberg nimmt durch das eigene "Vitalbad" eine Sonderstellung ein. Falls jedoch das derzeitige Hallenbad "Vitalbad Böhmerwald" geschlossen wird, werde sich Ulrichsberg anschließend an den noch offenen Investitionskosten des Bezirkshallenbads in Rohrbach-Berg mit etwa € 10.000,- bis € 11.000,- pro Jahr beteiligen.

Um alle Gemeinden im Bezirk mit im Boot zu haben, fehlt jetzt nur noch Klaffer und St. Veit im Mühlkreis. In Klaffer wird heute, Freitag, abgestimmt und in St. Veit am 21.März. In beiden Gemeinden wird relativ sicher mit einer Zustimmung gerechnet, da sich der Anteil für Klaffer auf etwa 5.000 Euro pro Jahr reduzieren wird und St. Veit mit ca. 3.000 Euro jährlich am unteren Ende der Beitragszahler stehen sollte. Ende März könnte somit die Finanzierung für das "Bezirkserlebnishallenbad" endgültig gesichert sein!

