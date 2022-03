Ukrainerin half als Übersetzerin in Freistadt

Die 27-Jährige hat es geschafft, mit ihrer Schwester und deren Baby aus der umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kiew zu fliehen. Nach sechs Tagen ist sie in Freistadt angekommen, ihre Schwester und das Baby sind in Danzig geblieben. Unterstützung hat sie dabei von Rotaract-Clubs – diese gehören zur Rotary-Jugendorganisation – aus Rumänien und Ungarn erhalten.

In Freistadt hat sie sofort begonnen, sich aktiv einzubringen. Weil sie in ihrer Heimat unter anderem Deutsch studiert hatte, stellte sie sich sowohl in der Freistädter Flüchtlingsunterkunft als auch im Klinikum Freistadt als Dolmetscherin zur Verfügung. "Das hat uns bei der Behandlung sehr geholfen", sagt Neuner. Unterstützt wurde Bushmina während ihres Aufenthalts vom Rotary Club Freistadt, der sich generell in der Flüchtlingshilfe engagiert. Inzwischen ist Iryna Bushmina weiter nach Wien gereist. Dort möchte sie Arbeit finden, um materiell auf eigenen Beinen zu stehen, berichtete sie den Freistädter Rotariern. Zudem werde sie weiterhin gemeinsam mit Rotaract ukrainische Flüchtlinge betreuen – per Handy und Whatsapp sogar schon während der Flucht. Dem Rotary Club Freistadt dankte sie bei ihrem Abschied: Die Unterstützung und die freundliche Aufnahme werde sie nie vergessen.