Ukraine-Hilfe: Poly Perg lud zum Tanzmarathon

Ein schweißtreibendes Zeichen für den Frieden setzten die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Perg. Denn einen ganzen Tag lang wurde im Schulturnsaal getanzt – und für jede durchgetanzte Stunde der Jugendlichen floss Sponsorengeld in die Spendenkasse für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine.

"Unsere Schüler haben sich in den Tagen vor dem Marathon Sponsoren in ihrem privaten Umfeld sowie unter heimischen Unternehmen gesucht, die diese Aktion dann finanziell unterstützt haben", sagt PTS-Direktorin Ludmilla Lumesberger. In der Schule wurde dann am vergangenen Donnerstag von 8.30 bis 16 Uhr getanzt, wobei sich aus dem Lehrerteam Tracey Giessauf und Karoline Kögler als DJs und Motivationsprofis besonders hervortaten. Nach jeder durchgetanzten Stunde erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Stempel in ihren Tanzpass. Je mehr Stempel also gesammelt wurden, desto weiter kletterte die erzielte Spendensumme nach oben. "Mit der Abrechnung sind wir noch nicht ganz durch, da wir auch noch den Reinerlös aus dem Kuchen- und Grillbuffet und den Verkauf alkoholfreier Cocktails dazurechnen müssen", so Lumesberger.

Aufgelockert wurde der Poly-Tanzmarathon durch diverse Einlagen, wie einen Line-Dance-Grundkurs, eine Live-Vorführung mit einem Didgeridoo, das Erlernen des Walzer-Grundschritts sowie Karaoke-Beiträge von Pädagoginnen, Schülerinnen und Schülern.