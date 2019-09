UHS Rohrbach startet mit neuer Leitung ins Jahr

Fabian Schlägel als Obmann und Thomas Maureder als Geschäftsführer stehen an der Spitze der Ortsgruppe Rohrbach. Eine der 12 UHS Ortsgruppen ist jene in Rohrbach. Sie wird im gerade begonnenen Schuljahr von Obmann Fabian Schlägel (18) und dem neuen Geschäftsführer Thomas Maureder (18) geleitet. "Als einer der Leiter der Ortsgruppe Rohrbach erinnere ich mich gerne an meine Anfänge in der Schülervertretung und den herausfordernden Aufgaben zurück. Durch die UHS konnte ich schnell andere Schülervertreter aus ganz OÖ kennenlernen und mich mit ihnen austauschen. Fragen wurden jederzeit beantwortet und wir sammelten gemeinsam Ideen für neue Projekte", freut sich Fabian Schlägel, der die HBLA in Rohrbach besucht.

Aktion zum Schulstart

Bereits in der ersten Schulwoche beginnt die Ortsgruppe Rohrbach mit einer Schulstartaktion ihre Arbeit. "Eine tolle Gelegenheit, um Schüler auf die Arbeit der UHS aufmerksam zu machen und ihnen zugleich den Schulstart ein wenig zu versüßen!", erklärt der neue Geschäftsführer Thomas Maureder.

Weitere Veranstaltungen, wie ein Schülervertretungscoaching, ein Klassensprecherkongress und vieles mehr sind bereits in Planung.