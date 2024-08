20 Meter über dem Boden: Flugübungen des Bundesheeres nächste Woche im Mühlviertel

Dieser Anblick könnte viele Mühlviertler in der kommenden Woche erwarten.

Von Montag, 19. August, bis Freitag, 23. August, findet in Oberösterreich eine Fliegerübung des Bundesheeres statt. Zwei Flugzeuge und zwei Hubschrauber werden von Hörsching und Zeltweg in der Obersteiermark aus starten. Die Übungen sind wegen der Nähe zum Truppenübungsplatz Allentsteig im oberen Mühlviertel geplant.

Keine Lärmbelästigung erwartet

Größere Lärmbelästigungen werden trotz einer geringen Flughöhe von teilweise nur 20 Meter über dem Boden nicht erwartet, da großteils dünn besiedelte Gebiete überflogen werden. Städte wie Linz seien explizit ausgenommen, heißt es von Seiten des österreichischen Bundesheeres. Geübt wird die taktische Führung der Hubschrauber.

Die Verwendung von Knall-, Markierungs-, Leucht- oder Signalmunition ist trotz vorheriger Ankündigung bei den Verwaltungsbehörden, die derzeit im Internet kursiert, nicht vorgesehen.

Amerikanische Panzer rollen durch Oberösterreich

Zeitgleich werden in Oberösterreich bis 23. August 300 Fahrzeuge von der NATO-Übung „Saber Junction“ wieder zurückverlegt. Die Route führt dabei vom Grenzübergang Thörl-Maglern (Kärnten) über Salzburg zum Grenzübergang Suben in Oberösterreich. Kleinere Transporte habe es bereits in den vergangenen zwei Wochen gegeben, nun würden größere folgen.

Diese werden laut einem Sprecher des Bundesheeres auffälliger sein, unter den von den US-Streitkräften angemeldeten Fahrzeugen befinde sich aber kein wirklich schweres Gerät wie Panzer. Gegen mögliche Verkehrsbehinderungen habe das Innenministerium gemeinsam mit der Asfinag Vorkehrungen getroffen, Straßensperren werde es nicht geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper