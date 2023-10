Übersiedlungsstress im Roten Kreuz Perg

Organisatorisch und vor allem baulich neu aufgestellt hat sich in den vergangenen Tagen, wie berichtet, das Rote Kreuz in Perg. Mit der Übersiedlung der Bezirksstelle vom Einsatzzentrum-Dirnbergerstraße in das ehemalige Bauernkammer-Gebäude in der Fadingerstraße 13 betreibt die Organisation in der Bezirkshauptstadt drei Standorte: Die Bezirksstelle, also die Verwaltungseinheit, in der Fadingersrtraße, die Einsatzzentrale mit Rettungsdienst und Notarztfahrzeug in der Dirnbergerstraße sowie der Rotkreuz-Markt in der Naarner Straße. "Durch diese strategische Aufsplittung in die drei Bereiche Rotkreuz-Bezirksstelle, Rotkreuz-Einsatzzentrum bzw. Rotkreuz-Markt sind wir für die Zukunft gut aufgestellt", sagt Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer.

Leeres Gebäude genutzt

Nach zwei anstrengenden Übersiedelungswochen fühlen sich die Mitarbeiter der Bezirksstelle an ihrer neuen Wirkungsstätte bereits zuhause. Von Montag bis Freitag stehen hier die Mitarbeiterinnen für alle Geschäftsbereiche und Sparten mit Rat und Tat zur Verfügung. Auch die Sozialberatungsstelle im Auftrag des Sozialhilfeverbandes ist mit übersiedelt. Ein modern eingerichteter Seminarsaal steht für Tageskurse bereit. "Wir freuen uns, als soziale Serviceplattform für die Bevölkerung da zu sein", lädt Geirhofer ein, die neue Bezirksstelle als Ort der Begegnung zu betrachten.

Von der Einsatzzentrale Dirnbergerstraße aus fahren die Einsatzfahrzeuge rund um die Uhr für die Bevölkerung zu ihren Einsätzen, Transporten und Visiten. Hier gibt es keine Service- und Ansprechstelle, vor allem wenn alle Einsatzkräfte unterwegs sind.

