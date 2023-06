Überholmanöver trotz Überholverbot: zwei Verletzte in Vorderweißenbach

Trotz Überholverbots wollte ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach am Mittwoch gegen 7.15 Uhr einen im Ortsgebiet Amesschlag vor ihm fahrenden LKW überholen. Dabei dürfte er einen ihm entgegenkommenden 31-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung übersehen haben. Der 31-Jährige versuchte noch auszuweichen - was jedoch nicht mehr gelang. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Der Zusammenstoß war so heftig, dass bei beiden Autos die linken Achsen ausgerissen wurden. Die beiden Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Linzer Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Amesschlag und Vorderweißenbach standen mehr als zwei Stunden im Einsatz, um die Fahrzeuge zu entfernen und die Straße wieder frei zu machen.

