SCHMIEDGASSEN. In der Festhalle in Schmiedgassen fand der traditionelle Feuerwehr-Kuppelcup statt. 48 Gruppen stellten sich diesem Bewerb bei dem sich in einem spannenden Finale die Bewerbsgruppe Zwettl an der Rodl durchsetzen konnte. Die weiteren Podestplätze sicherten sich die Gruppen Winden-Windegg (Bezirk Perg) und die Hausherren von Schmiedgassen 1.

ROHRBACH. Heiteres aus Musik und Literatur bekommen die Besucher der Veranstaltung "Ziemlich unerhört" am Freitag, um 19.30 Uhr, im Pfarrsaal Rohrbach dargeboten. Günter Wolkerstorfer wird ausgewählte Texte lesen. Den musikalischen Teil gestalten Gerhard Blaschek (Contrabass), Reinhard Lehner (Gitarre) Elisabeth Syrowatka (Violine) und Wolfgang Rath (Querflöte). Karten bei Raiffeisen und den Rohrbacher Trafiken.