Über eine Bürgerbeteiligung sollen alle Rohrbacher von der PV-Anlage „Sonnenfeld“ profitieren

Freiflächenanlagen für Photovoltaik gehen auf Kosten landwirtschaftlicher Nutzung. Mit dieser Gleichung räumten gestern Bürgermeister Andreas Lindorfer (VP) und Joachim Payr von EWS Consulting – dem Projektwerber für die geplante Anlage auf dem Scheiblberg südlich des Ortskerns – auf. Am „Sonnenfeld“ würden 80 Prozent der 15 Hektar Gesamtfläche weiter für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. 2,7 Hektar sollen als Blühstreifen die Biodiversität verbessern und auf 0,3 Hektar werden Solarpaneele aufgestellt. Diese werden jährlich 10,9 Mio. kWh Strom für etwa 3135 Haushalte liefern. Damit würde der Scheiblberg zu einem der größten dezentralen Energiesysteme in Oberösterreich.

„Die Doppelnutzung ist uns sehr wichtig, weil wir in Zukunft hochwertige Ackerflächen genauso brauchen werden wie Strom aus nachhaltiger und vor allem regionaler Erzeugung“, betonte Joachim Payr gestern bei einer Projektpräsentation am Stadtamt in Rohrbach-Berg. Die Module neben der Bundesstraße 127 werden dem Lauf der Sonne im Tagesverlauf nachgeführt, so Payr. Das ermögliche eine konstante Stromproduktion ohne Mittagsspitzen und eine maximale Stromausbeute am Standort. Payr: „Somit erzielen wir die gleiche Stromernte wie auf verdichteten PV-Freiflächen-Anlagen, nur eben mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung.“ Darüber hinaus sei der Scheiblberg einer der wenigen Standorte im Mühlviertel direkt neben einem bestehenden Umspannwerk. Nach den Richtlinien der Photovoltaikstrategie Oberösterreich liege man in der Prioritätsklasse 1.

Bürgerbeteiligung fixiert

Eng mit der Errichtung verknüpft ist auch die Gründung einer Bürgerbeteiligung in Form einer regionalen Energiegemeinschaft. „Das ist unser Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, sich an der Energiewende zu beteiligen und dafür von einer effektiven Strompreisbremse zu profitieren“, sagt Bürgermeister Lindorfer. Ziel sei ein Arbeitspreis von 13 Cent je Kilowattstunde für alle Mitglieder der Gemeinschaft.

Errichtet werden soll das Sonnenfeld in den Jahren 2023 bis 2024. Der Gemeinderat hat hierfür bereits heuer im Februar mit einer Mehrheit von 25:6 Stimmen das Widmungsverfahren eingeleitet und damit die Basis für die Umsetzung des Projektes gelegt.