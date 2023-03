U18-Volleyballtitel ging nach Perg

Ihren Heimvorteil voll ausgespielt haben am Sonntag die Volleyballer der SG Mühlviertel Volleys. Bei der Finalrunde der U18-Landesmeisterschaft in der Perger Donauwell Arena setzten sich die Mühlviertler aus einem Kreis von acht Mannschaften durch. Höhepunkt war das starke Auftreten im Finale: Hier bezwangen die Gastgeber die Mannschaft der Linzer Steelvolleys. Die Mühlviertel Volleys werden ebenso wie Linz-Steg unser Bundesland bei den Österreichischen Meisterschaften vertreten, die im Mai ausgetragen werden.

Doch nicht nur bei den Burschen der Mühlviertel Volleys gab es am Wochenende Grund zur Freude: Bei dem in Linz ausgetragenen Finalturnier der U18 Mädchen schafften die SG Mühlviertel Volleys ebenfalls den Einzug in das Finale. Dort war aber gegen die Lokalmatadorinnen aus Linz-Steg mit 1:3 Endstation. Damit errangen die Mühlviertlerinnen wie schon bei den U20 den Vizelandesmeistertitel.

