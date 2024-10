Turniersieg nach schweißtreibendem Sommertraining

Besser hätte der Start in die neue Saison für Tischtennis-Talent Anna Haderer kaum verlaufen können. Die 14-Jährige Spielerin der Union Pregarten setzte sich am Wochenende beim ersten nationalen Turnier in dieser Saison mit einer großartigen Leistung an die Spitze. Mit sieben Siegen und zwei Nieerlagen in der Gruppe 3 gewann sie das WIN-Turnier in Bruck an der Mur. Bei diesem Kräftemessen kämpften insgesamt 260 Nachwuchsspieler aus Österreich (180 Burschen und 58 Mädchen) um Ranglistenpunkte.

"Das war richtig knapp", sagte Haderer nach ihrem Sieg. Vor dem letzten Spiel war noch auf Platz drei gelegen. Zum Glück konnte sie das aber das abschließende Duell gegen die Kapfenbergerin Ema Somodi 3:1 für sich entscheiden und damit den Gesamtsieg erobern. "Das Training in den Sommerferien hat sich ausgezahlt. Trotz Hitze wurde in der Halle trainiert und geschwitzt", verweist Egon Kagerer, Nachwuchsleiter der Tischtennis-Sektion in der Union Pregarten, auf den bemerkenswerten Trainingseinsatz seines jungen Schützlings.

