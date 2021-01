Mit Karl Aichberger und Gernot Köhler traten im Vorjahr gleich zwei Primarärzte ihren Dienst im Klinikum Rohrbach an: Karl Aichberger auf der Abteilung für Innere Medizin, Gernot Köhler an der Abteilung für Chirurgie am Klinikum Rohrbach. Für die beiden Mediziner war das aufgrund der Pandemie ein Sprung ins kalte Wasser. Dass der Antritt als Primar am 1. März mit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammentraf, stellte Karl Aichberger und sein Team vor eine Reihe immenser Herausforderungen.