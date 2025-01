Tunneldurchstich als wichtige Etappe für Verlängerung der S 10

Einen wichtigen Etappenerfolg feierten gestern, Donnerstag, die Verantwortlichen auf der Baustelle der S 10 "Freistadt-Nord": Im etwa ein Kilometer langen Tunnel unter der Ortschaft Vierzehn gelangt den Mineuren der Tunneldurchstich. Damit ist der Tunnelvortrieb in diesem Kernabschnitt der Umfahrung Rainbach abgeschlossen.

In den kommenden Monaten wird sich der Schwerpunkt der Bauarbeiten weiter in Richtung Norden, dem sogenannten "Baulos 2" (Nordportal Tunnel Vierzehn bis Rainbach Nord), verlagern. Hier wird der Erdbau für den weiteren Verlauf der Schnellstraße in Angriff genommen. Bereits seit Mitte September wurden in diesem Bereich die im Boden befindlichen Leitungen umgelegt.

Die Fertigstellung der insgesamt sieben Kilometer langen Umfahrung Rainbach ist für die Jahresmitte 2027 vorgesehen. Die Asfinag investiert in dieseen Streckenneubau 346 Millionen Euro. Die Betreiber erwarten sich von der Umfahrung ein Plus an Verkehrssicherheit und Lebensqualität für den Ortskern von Rainbach.

Für das letzte, knapp neun Kilometer lange Teilstück der S 10 von Rainbach Nord bis zur Staatsgrenze in Wullowitz, sind die Trassenplanungen weitestgehend abgeschlossen. Heuer sollen die Unterlagen für die verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht werden.

Über das gesamte Bauvorhaben informiert eine Info-Box, die seit Dezember auf dem Marktplatz in Rainbach aufgestellt wurde. Hier werden anschaulich sämtliche Details über Planung, Bau und Betrieb der S 10 im Abschnitt Nord präsentiert. Der Eintritt dazu ist frei.

