Tunnel-Durschlag bei S10-Baustelle erfolgt rund um den Jahreswechsel

"Es rumpelt und pumpelt an allen Ecken und Enden. Es staubt und es ist schmutzig", beschreibt Rainbachs Bürgermeister Günter Lorenz, was sich derzeit im Nahbereich der künftigen S10-Trasse in seiner Gemeinde abspielt. Dennoch würde sich in der Bevölkerung das Murren darüber in einem sehr überschaubaren Ausmaß bewegen.