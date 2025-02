Trump, der böse Wolf und viele schräge Vögel

Im Hubschrauber traf Donald Trump in Windhaag ein.

"Ramba Zamba!" schallte es am Samstagnachmittag durch das Ortszentrum von Windhaag. Nach zehn Jahren Pause war die Gemeinde wieder Schauplatz eines großen Faschingsumzugs. Das Veranstalterteam um ÖAAB-Obmann und Vizebürgermeister Peter Unterauer durfte sich über die Teilnahme von 18 Gruppen freuen. Jeder Windhaager Verein beteiligte sich am bunten Treiben. Teilweise wurde wochenlang gesägt, geschraubt und lackiert, um die aufwändig gestalteten Aufbauten rechtzeitig an den Start zu bringen. Entsprechend vielfältig waren die Themen, die beim Umzug durch den Kakao gezogen wurden.

Von Windhaag in die weite Welt

Sei es der herbeigesehnte Spatenstich für ein neues Feuerwehrhaus, die Bäuerinnen, die ihre Schafherde vor hungrigen Wölfen beschützen müssen bis zum Skifahren ohne Schnee; Der Kreativität waren so gut wie keine Grenzen gesetzt. Sogar der US-Präsident machte der Mühlviertler Gemeinde seine Aufwartung. Sein Aufruf "Make Windhaag Great Again!" wurde jäh von einem Attentatsversuch unterbrochen, sodass Donald mit blutendem Schweineohr, umringt von seinen Sicherheitskräften, den Rückzug antreten musste. Auch Wikinger, fesche Brautpaare, viele Bauarbeiter und so manch schräge Vögel verbreiteten ausgelassene Stimmung. Nach dem etwa eineinhalbstündigen Umzug wurde im Ortszentrum munter weiter gefeiert.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner