Trotz Regens: Mühlviertler Pfarrer hat Martinsfest in Kirche nicht gestattet

In der Mühlviertler Pfarrkirche in Oepping waren die Kinder nicht willkommen.

In der Kirche waren sie nämlich nicht erwünscht, wie verärgerte Eltern den OÖNachrichten mitteilten. Darauf angesprochen, bestätigte Pfarrer Vinzenz Ecker seine Entscheidung, das Martinsfest in der Kirche nicht zu dulden: "Wenn die Kinder ins Gotteshaus zu Jesus kommen wollen, sind sie gern und immer willkommen. Was ich nicht in einer Kirche mag und das hat auch Jesus nicht gewollt, ist Radiomusik als Begleitung und weltliches Spiel." Überhaupt sei die Kirche als Veranstaltungsraum unpassend.