Ganz im Zeichen der Frauen steht der Monat März in Freistadt: Die Initiative „Fraustadt Freistadt“ stellt mit witzigen, selbstbewussten und informativen Aktionen unterschiedlichste Frauen vor den Vorhang. So wurde bereits der Auftakt des Fraustadt-Monats am Sonntag im Salzhof zu einem bunten, fröhlichen Fest für alle Frauen und ihre Familien. Die Aktionsgruppe hatte dazu Trommlerinnen, eine Jongleurin, Tänzerinnen und Ausstellerinnen geladen und