Trinkwasser in Bad Leonfelden wieder genießbar

BAD LEONFELDEN. Die Wasserbezieher der Wassergenossenschaft Bad Leonfelden können das Trinkwasser wieder uneingeschränkt genießen und verwenden: Das hat eine externe Trinkwasseruntersuchung gezeigt. Nachdem bei einer Wasseruntersuchung das Überschreiten bakteriologischer Parameter festgestellt wurde, musste in den vergangenen Tagen das Trinkwasser in Teilen von Bad Leonfelden abgekocht werden. Die Wassergenossenschaft habe zudem weitere Maßnahmen gesetzt, sagt Obmann Thomas Mayerhofer: "Wir haben die Wasserversorgung sofort auf Tiefbrunnen umgestellt und die Quellen ausgeleitet. Zudem wurde mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr das Leitungsnetz gespült." Diese Maßnahmen hätten rasch Wirkung gezeigt: "Wir haben in Eigenkontrollen bereits eine deutliche Verbesserung festgestellt", sagt Mayerhofer.

