Triathlon, Bike, Lauf: So sportlich wird das Pfingstwochenende im Mühlviertel

Gleich drei sportliche Großveranstaltungen bewegen morgen und am Sonntag das Mühlviertel. So werden sich am Samstag und Sonntag mehrere hundert Mountainbiker der Herausforderung "Granitmarathon" rund um Kleinzell stellen. Morgen, Samstag, geben dabei die "jungen Wilden" den Ton an. Spannung pur ist garantiert, wenn Elite von morgen ihre Runden beim Cross- Country-Rennen auf Wald-, Wiesen- und Schotterwegen dreht. Die Streckenlänge und Rundenanzahl sind natürlich der Altersgruppe entsprechend angepasst. Alles findet in der Nähe der Mountainbike Arena statt, was wiederum tolle Rennatmosphäre garantiert.

Am Sonntag folgt ab 9 Uhr der Granitmarathon. Mit einer Distanz von 90 Kilometern, gespickt mit 3100 Höhenmetern, gehört die Strecke Raiffeisen Xtreme zu den größten Herausforderungen, denen sich Mountainbiker in Österreich stellen können. Unter ambitionierten Hobbyfahrern erfreut sich die Classic-Distanz großer Beliebtheit. Diese ist auf 60 Kilometern Länge mit zahlreichen Schlüsselpositionen gespickt, belohnt die Biker dafür aber auch mit vielen landschaftlichen Highlights. Auch hier gilt: Die Mühlviertler Hochschaubahn zeigt vom Start bis ins Ziel ihre Zähne, und die Fahrer bekommen zu spüren, was es heißt, auf Mühlviertler Granit gebissen zu haben.

Als Fanzonen besonders zu empfehlen sind die Seufzerallee in Lembach sowie der Anstieg auf die Apfelsbach-Leitn in Kleinzell/Neufelden.

Erster Keltenman-Triathlon

Während der Granitmarathon bereits auf eine langjährige Tradition verweisen kann, kommt es rund um den Badesee Mitterkirchen morgen Nachmittag zu einer Premiere, wenn erstmals der Keltenman-Triathlon gestartet wird. Mehr als 400 Triathleten aller Alterskategorien sind bereits dem Aufruf des Tria-Teams Wallsee gefolgt und haben ihre Nennung für diesen Triathlon in der beliebten Sprint-Distanz abgegeben. Um Neueinsteigern die Scheu vor dem Triathlon zu nehmen, fand am vergangenen Donnerstag ein von erfahrenen Triathleten begleitetes Probetraining statt. "Die Stimmung war super. Jetzt hoffen wir, dass wir auch am Samstag viele Menschen für den Triathlon-Sport begeistern können", sagt Christian Bruckner vom Organisationsteam. Die Bewerbe beginnen, gestaffelt nach Altersgruppen, um 15 Uhr. Die Hauptbewerbe sind für 17.30 Uhr angesetzt.

Wer sich nur auf das Laufen beschränken möchte, ist beim 7-Brücken-Lauf der Sportunion Zwettl bestens aufgehoben. Die reizvolle Strecke rund um das Ortszentrum wird ab 15 Uhr für Laufbegeisterte jeden Alters freigegeben.

