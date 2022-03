Trefflinger Feuerwehrmann Johann Schwarz spendete zum 300. Mal Blut

Johann Schwarz von der FF Treffling spendete bereits zum 300. Mal sein Blut. Angefangen hat alles im Jahr 1978, da entschloss er sich am 1. Juni zum ersten Mal, Blut zu spenden. Von da an ging er zweimal pro Jahr. Durch seine Blutgruppe "0 negativ" wurde er dann auch gefragt, ob er nicht Thrombozyten und Plasma spenden möchte. Er zögerte nicht lange und entschied sich dafür. Durch sein Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr habe er dann auch gesehen, wie wichtig es ist, zu helfen. Aber nicht nur bei verunfallten Personen wird reichlich Blut gebraucht, sondern auch bei Krebspatienten sind die Blutprodukte ganz wichtig zur Heilung. So kam es, dass Johann Schwarz mehrmals im Jahr zur Blutspende ging. Mittlerweile ist er in Pension und will, so lange es gesundheitlich geht, weiterhin beim Blutspenden mitmachen. Für seine 250. Blutspende wurde Johann Schwarz bereits im Herbst 2019 von Landeshauptmann Thomas Stelzer im Landhaus geehrt.

Johann Schwarz wünscht sich, dass viele Menschen zum Stammzellen-Typisieren gehen, damit im Ernstfall auf eine große Datenbank zurückgegriffen werden kann, wenn etwa erkrankte Patienten Stammzellen benötigen.

"Vielleicht kann ich bis zum siebzigsten Lebensjahr spenden gehen, denn dann ist gesetzlich Schluss mit dem Blutspenden. Es gibt nichts Schöneres, als dort zu helfen, wo andere nicht können", sagt Johann Schwarz.

Sein Hobby ist natürlich immer noch die Feuerwehr, wo er für die Ausbildung auf Bezirksebene für die Feuerwehren zuständig ist und als Kommandant-Stellvertreter bei der Feuerwehr Treffling eine wichtige Aufgabe erfüllt.