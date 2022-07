Treffen von Ministranten aus 60 Jahren

"Ich kann euch gar nicht sagen, wie groß die Freude ist, euch wieder zu sehen", begrüßte am Sonntag Altpfarrer Johann Haslinger, der nun im Heim St. Klara der Franziskanerinnen in Vöcklabruck lebt, mehr als 80 Ministrantinnen und Ministranten der vergangenen 60 Jahre. Diese waren auf seine Initiative hin von nah und fern nach Kefermarkt gekommen. Viele hatte er getauft, ihnen die Erstkommunion gespendet oder sie vor dem Traualtar begrüßt.

Hannes Mitschan rief viele Höhepunkte der Ministrantenjahre seit 1962 in Erinnerung. Einige knieten wohl in Gedanken, das "Confiteor Deo omnipotenti …" oder das "Mea culpa …" betend (oft kaum verständlich ratschend), auf den Altarstufen. Dass nach dem Konzil der liturgische Wandel in Kefermarkt so reibungslos vonstatten ging, war auch Haslingers weiser Sicht "Rom ist weit weg!" zu verdanken.

Pfarrgemeinderatsobfrau Sonja Steinmetz überreichte mit dem tieferen Gedanken einer jahrzehntelangen gemeinsamen Wanderung ein "Bschoadbinkerl" mit Produkten seiner ehemaligen Pfarre. Nach der Messfeier, die mit dem selten so beherzt gesungenen "Großer Gott, wir loben dich" endete, gab es eine Agape im neuen Pfarrzentrum, bei der sich Pfarrer Haslinger an diesem heißen Vormittag mit Gratisgetränken für die herzliche Aufnahme bedankte.