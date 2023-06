Traxler übernimmt Lions

Präsidentenwechsel beim Lions Club Bad Leonfelden: Bei der offiziellen Hofübergabe im Berggasthof "Waldschenke" übernahm Harald Traxler das Amt des Clubchefs von Harald Petru. Dieser folgt Karl Birklbauer in der Funktion des Past-Präsidenten nach. Mit Traxler steht damit nun ein Bad Leonfeldner an der Spitze des Kurstadt-Serviceclubs. Bei diesem ist der Vorstandsdirektor eines großen Industriebetriebes schon seit vielen Jahren – zuletzt als Vizepräsident – aktiv tätig. Als erster Vizepräsident und Sekretär wird der neue Präsident vom Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mühlviertler Hochland, Markus Obermüller aus Vorderweißenbach, unterstützt. So wie in den letzten Jahren stehen auch 2023/24 hochkarätige Charityaktivitäten im Mittelpunkt des Clubgeschehens.

