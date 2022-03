Traumjobs im Mühlviertel für Ein- und Umsteiger im Angebot

In einer Woche beginnt die erste Job Week, und die Vorbereitungen für diese neue Wirtschaftskammer-Initiative laufen in den Bezirken Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Freistadt und Perg auf Hochtouren. "Mit der Job Week wollen wir Arbeitgeber mit potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammenbringen – und zwar direkt in der Arbeitsstätte. Wer seinen Traumjob finden möchte oder eine Lehrstelle sucht, hat von 28. März bis 2. April die Möglichkeit, Betriebe aller Größen zu besuchen und vielleicht seinen künftigen Arbeits- oder Lehrplatz kennenzulernen", unterstreichen die Bezirksstellenobleute Andreas Höllinger (Rohrbach), Sabine Lindorfer (Urfahr-Umgebung), Christian Naderer (Freistadt) und Wolfgang Wimmer (Perg) die Hauptintention der Job Week.

Diese wendet sich an Erwachsene, die einen neuen Arbeitsplatz anstreben, und an Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Der größte Vorteil ist, dass die Berufe direkt in den Betrieben erlebt werden können und wichtige Einblicke in Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe geboten werden. Ob Betriebsführungen, Probeschnuppern, Vorträge, Speed Dating, Workshops, Tage der offenen Tür, Kennenlern-Frühstücke oder Abendveranstaltungen: Die Palette der Angebote ist riesig und hat es in dieser Form bisher noch nicht gegeben. Im Bezirk Rohrbach sind 52 Betriebe mit 159 Veranstaltungen dabei, in Urfahr-Umgebung 41 Unternehmen mit 98 Veranstaltungen, im Bezirk Freistadt 42 Betriebe mit 64 Veranstaltungen, und im Bezirk Perg machen 30 Betriebe mit 59 Veranstaltungen mit.

Kostenlose Anmeldung für die einzelnen Betriebe oder Veranstaltungen auf www.jobweek.at