Traumhafter Saisonstart für Mühlviertler Teams

Drei Spiele – drei Siege, optimal in die Saison gestartet sind die Titelkandidaten Rohrbach-Berg und Bad Leonfelden. "Wir spielen sehr variabel und können uns gut auf die Gegner einstellen, aber Verbesserungspotential gibt es immer", sagt Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel. Morgen geht es nach Dietach. "Wir sind gut vorbereitet und fahren nach Dietach, um etwas mitzunehmen", so Eisschiel.

Auch Naarn und Katsdorf haben noch nicht verloren und sind die ersten Verfolger des Top-Duos. Vor allem Naarn hat beim 4:0 gegen die Blau-Weiß Linz Amateure zuletzt überzeugt und Selbstvertrauen getankt. Nun wartet morgen bei Spitzenreiter Bad Leonfelden aber eine schwere Aufgabe auf Naarns Kicker. An das bisher letzte Aufeinandertreffen erinnern sich die Machländer gar nicht gerne. Im Herbst setzte es ein 1:9 in der Kurstadt. Noch etwas hinterher hinkt Schwertberg. Die Lindtner-Elf kickt morgen in Linz bei St. Magdalena.

"Wir wollen gewinnen, müssen aber nicht", sagt Pergs Trainer Markus Allerstorfer vor dem heutigen Kellerduell gegen St. Valentin (Anpfiff: 20 Uhr). Beide Mannschaften sind nach drei OÖ-Liga-Runden noch ohne Sieg, die Perger warten überhaupt noch auf den ersten Punkt. "Es wäre natürlich wichtig, Selbstvertrauen zu tanken und zu punkten", sagt Allerstorfer. Gegen Mondsee am vergangenen Wochenende gab es nichts zu holen. Allerstorfer: "Zuvor gegen Micheldorf und Bad Schallerbach hat nicht viel gefehlt."

Viel Selbstvertrauen

In der Bezirksliga Nord will die Union Lembach morgen im Heimspiel gegen den SV Gallneukirchen wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Gallneukirchens Kicker kommen nach zwei Erfolgen in Serie mit viel Selbstvertrauen auf den Lembacher Sportplatz. Schon heute steigt das Derby Putzleinsdorf gegen Hofkirchen. (fr)