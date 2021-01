Trauer um Freistadts "Stadtmaler" Wagner

Die Stadt Freistadt trauert um eine große Künstlerpersönlichkeit: Der Akademische Maler Professor Herbert Wagner starb nur einen Tag nach Vollendung seines 90. Geburtstags. Wagner wuchs als Sohn des Zeichners, Grafikers und Poeten Karl Wagner zunächst im Burgenland auf, bis seine Familie 1945 nach Freistadt übersiedelte, wo er auch maturierte. Er studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien und unterrichtete später Kunst am Gymnasium Ramsauerstraße in Linz. In Freistadt engagierte sich Wagner zudem im Turnverein, dessen Obmann er auch einige Zeit war.

