Trauer nach Brandunglück in Klaffer: "Was sollst du da sagen?"

Zum Feiern ist dieser Tage nicht wirklich jemandem zumute. Am allerwenigsten jenen, die Konrad S. kannten. "Wir hätten am Donnerstag Weihnachtsfeier - aber keinem ist jetzt nach feiern." Die traditionelle Weihnachtsfeier bei "Dreihans" wurde abgesagt beziehungsweise wird Anfang kommenden Jahres als Jahresabschlussveranstaltung neu angesetzt, erzählt Geschäftsführer Georg Altendorfer. Zum Alltag ist man in dem Bauunternehmen in Ulrichsberg deswegen aber längst nicht zurückgekehrt.