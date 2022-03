Wie so oft stand am Beginn der Wunsch, Vielfalt und Lebensfreude voranzutreiben. Das war auch in Münzbach nicht anders, als dort im Jahr 1992 eine Gruppe engagierter Leute rund um den ersten Obmann Florian Prandstetter den Ortsentwicklungs- und Kulturverein „Forum Münzbach“ aus der Taufe hob. Heute – 30 Jahre später – ist das Forum rund um den vierten Obmann Simon Leimhofer unverändert mit großem Engagement dabei, einen Beitrag für ein aktives Münzbach zu leisten.