Traktor samt Güllefass in Bach gestürzt

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Samstag kurz vor 15 Uhr mit einem Traktor samt Güllefass auf einer steilen Wiese. Dabei kam das Gespann ins Rutschen und stürzte nach etwa 100 Metern in ein Bachbett. Der Lenker konnte sich selbst befreien und die Rettung alarmieren. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Diesel aus dem Traktor und etwa 12.000 Liter Gülle flossen in den Krapfenbach und von dort in die Große Rodl. Die Einsatzkräfte errichteten Ölsperren, um die Verunreinigung in Grenzen zu halten. Für etwaige weitere Maßnahmen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um den Traktor mit einem schweren Kran zu bergen. "Die Bergung des Gespanns gestaltete sich schwierig, da das Kranfahrzeug nicht auf die nasse, abschüssige Wiese fahren konnte", hieß es vonseiten der Feuerwehr Sonnberg. Mittels Seilwinde des Tanklöschfahrzeugs und dem Einsatz mehrerer Forstseilwinden konnte der Traktor zurück auf Straße gezogen werden.

Die Feuerwehr Sonnberg berichtet auf Facebook:

Traktor prallte gegen Bäume

Zu einem schweren Traktorunfall kam es am Samstag auch in St. Leonhard bei Freistadt. Ein Traktor war am Nachmittag samt Anhänger über eine Böschung gestürzt und gegen mehrere Bäume gekracht. Laut ersten Informationen wurden zwei Personen - der Lenker und ein Kind - verletzt. Bei der Bergung des Fahrzeugs standen drei Feuerwehren im Einsatz.