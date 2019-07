Traktor rollte über 86-Jährigen

Gegen 16 Uhr fuhr der 86-Jährige aus dem Bezirk Perg in St. Georgen an der Gusen mit dem Traktor in den Wald, um Grünschnitt zu entsorgen. Beim Abstellen des Traktors hatte er die Handbremse nicht bzw. nicht fest genug angezogen, der Traktor kam ins Rollen.

Der Pensionist versuchte noch, das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen, doch das misslang und der Lenker geriet unter das Fahrzeug. Dabei wurde der 86-Jährige schwer verletzt.

Der Verletzte schleppte sich noch zum Hof zurück und die Angehörigen setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch ein rot-Kreuz-Team wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in das UKH nach Linz geflogen.