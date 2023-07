Traktor machte sich selbstständig: kopfüber in Bach gelandet

"Traktor kopfüber in Bach" lautete der Text in der Alarmierung, die die freiwillige Feuerwehr Perwolfing im Bezirk Rohrbach am Donnerstag um 14.19 Uhr erreichte. Einer der legendären 15-er-Traktoren hatte sich selbstständig gemacht und war nach rund 500 Metern in einem Bach gelandet.

Weil Flüssigkeiten ausgelaufen waren, wurden sofort Ölsperren im Bach errichtet, der Traktor wieder auf die Räder gestellt und aus dem Bach gezogen. Zusätzlich wurde die freiwillige Feuerwehr Rohrbach zur Unterstützung angefordert.

Rund 2,5 Stunden stand die Feuerwehr Perwolfing mit 19 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach wurde über die Verunreinigung des Baches informiert und das Abtragen des Erdreichs an der Unfallstelle veranlasst.

