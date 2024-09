Trainer von US-Profiteam spielt für Mauthausen

Mit viel Zuversicht startet das Bundesliga-Team der Askö Glas Wiesbauer Mauthausen in die am Samstag beginnende Saison. Ziel ist ein Platz unter den Top-Fünf im Unteren Playoff der ersten Bundesliga. "Die Liga ist durch die Bank besser geworden. Aber das sind wir auch. Wir haben das Zeug, jeden Gegner zu schlagen. Aber auch wir können an einem schlechten Tag den Kürzeren ziehen", sagt Kapitän und Sektionsleiter Bernhard Kinz-Presslmayer.

Erster Gegner für ist am Samstag (15 Uhr) die Mannschaft aus Tulln. "Ein kniffliger und sehr schwer auszurechnender Gegner", sagt Kapitän Kinz-Presslmayer. Mit Unterstützung der Fans will man dennoch die ersten vollen Punkte für die Tabelle erobern.

Neben Routinier Kinz-Presslmayer (44) setzen die Mühlviertler wie bereits im Vorjahr auf ihren Brasilien-Legionär Gabriel Martins Lucas Da Silva (27) als Nummer-Eins-Spieler. "Vor einem Jahr war Österreichs Bundesliga für mich völliges Neuland. Heuer kenne ich meine Gegner viel besser und bin überzeugt, dass mir auch mehr Siege gelingen werden", sagte Da Silva bei der Saisonstart-Pressekonferenz vergangene Woche in Mauthausen. Wertvolle Ratschläge erhofft sich der Brasilianer dabei vor allem von seinem neuen Teamkollegen Mathias Habesohn (40). Der hauptberufliche Trainer des US-Profiteams "Princeton Revolution" wird in Mauthausen sein Comeback als Spieler geben. Ebenfalls mit an Bord ist Rohdiamant Benjamin Girlinger. Der junge Innviertler bastelt in Deutschland an einer Profi-Karriere und wird für Mauthausen Bundesliga-Luft schnuppern. Der ehemalige U13-Europameister Girlinger gilt als eines der größten Tischtennis-Talente in Österreich.

Damit die Saison in Mauthausen auch finanziell in sicheren Bahnen verläuft, konnte mit der Firma Leasing Service ein neuer Premium-Sponsor an Land gezogen werden. Überhaupt stehen in der Tischtennis-Sektion die Zeichen auf Wachstum. Das zeigt sich einerseits an der fünften Mannschaft, die für den Meisterschaftsbetrieb gemeldet wurde, vor allem aber am starken Zulauf im Nachwuchsbereich. Sehr zur Freude von Sektionsleiter Kinz-Presslmayer: "Wir haben drei Mal in der Woche Nachwuchstraining. Zuletzt mussten wir leider sogar schon Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden wollten, eine Absage erteilen, weil kein Platz mehr ist." Für die besonders talentierten Kinder wird erneut Liu Jia als Trainerin regelmäßig nach Mauthausen kommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner