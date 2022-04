Trainer Nimmervoll: "Spielen auf Sieg"

Nur vier Punkte fehlen St. Martin in der Tabelle der OÖ-Liga auf Spitzenreiter Oedt. Morgen um 16.30 Uhr kommt es im St. Martiner Aubachstadion zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams. St. Martins Trainer Dominik Nimmervoll hofft auf drei Punkte im Top-Spiel: "Wir werden Oedt permanent attackieren. Wir werden auf Sieg spielen." Der Tabellenführer hat sich zuletzt gegen Mondsee blamiert und macht keinen Hehl daraus, dass der Aufstieg kein Ziel ist. Anders sieht es Dominik Nimmervoll: "Würden wir nach so vielen erfolgreichen Spielen einen dritten oder vierten Platz als Ziel ausgeben, wären wir fehl am Platz. Wir wollen bis zum Schluss der Saison so viele Spiele wie möglich gewinnen. Diese Gier treibt uns als Team an."

Etwas Luft verschafft hat sich die SPG Pregarten mit dem 4:1-Sieg im Nachtragsspiel über Donau Linz am Dienstag. "Es war ein sehr spannendes Spiel mit vielen Chancen und schönen Toren", sagt Pregarten-Trainer Samir Gradascevic. Heute trifft Pregarten in St. Florian auf einen weiteren direkten Konkurrenten. "Der Sieg gegen Donau tut uns gut, ich hoffe, dass wir die Leistung gegen St. Florian bestätigen können", sagt Gradascevic.

Weiterhin ohne Gegentor im Jahr 2022 ist die Union Perg. Mit dem 0:0 in Grieskirchen am vergangenen Dienstag hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Prandstätter zum sechsten Mal in Folge keinen Treffer kassiert. Heute kommt mit der SPG Weißkirchen/Allhaming aber eine der besten Offensiven der OÖ-Liga nach Perg.

In der Landesliga Ost hat sich Dietach etwas von Verfolger Bad Leonfelden abgesetzt. Die Hartl-Elf hat aber ein Spiel weniger ausgetragen und will mit einem Erfolg im morgigen Spiel bei Admira Linz in Schlagdistanz bleiben.

In der Bezirksliga Nord ist Putzleinsdorf das Team der Stunde. Gegen Wartberg soll morgen der vierte Sieg im Frühjahr folgen.