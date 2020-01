Tragweiner Sternsinger rückten hoch zu Ross aus

Für ein ungewohntes Fortbewegungsmittel entschied sich heuer eine Sternsinger-Gruppe in Tragwein: Aufgrund einer Initiative von Elisabeth Gaugl waren die Heiligen Drei Könige nämlich erstmals im Pferdesattel unterwegs. So war man am 30. Dezember in Hennberg unterwegs und am Dreikönigstag nahm man dann auch noch vor der Pfarrkirche Aufstellung. Die Begeisterung war nicht nur bei den beteiligten Sternsingern groß: Auch die Bevölkerung war überrascht und voller positiver Rückmeldungen über diese neue Art des Sternsingens, die hier in die Tat umgesetzt wurde.

So durften sich Tragweins reitende Sternsinger Moritz Naderer, Lea Himmelbauer, Elisabeth Gaugl und Lena Pehböck-Wallner über ganz viel Lob und Anerkennung für ihren sportlichen Ausritt im Dienst der guten Sache freuen.

In Oberösterreich waren heuer mehr als 16.000 Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar unterwegs, um mit Segenswünschen für das neue Jahr von Haus zu Haus zu ziehen. Die dabei ersungenen Spenden ermöglichen in mehr als 500 Projekten in 19 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe.

