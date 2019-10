Tragweiner engagieren sich seit 80 Jahren für sauberes Wasser

Wer heute an das Jahr 1938 denkt, dem kommen wohl als Erstes die Begriffe Armut, gesellschaftlicher Umbruch und der Anschluss an Hitlerdeutschland in den Sinn. In Tragwein war dieses Jahr zudem von besorgniserregendem Wassermangel im Ort geprägt.

Vor diesem Hintergrund waren Bürger gefragt, die aufstanden, miteinander anpackten, sich nicht entmutigen ließen und die Vision einer neuen funktionierenden Wasserversorgung erfolgreich in die Tat umsetzten. Mit diesem Pioniergeist gelang es tatsächlich, die Grundsteine für eine über Jahrzehnte funktionierende Wasserversorgung zu legen, die auf dem Engagement vieler ehrenamtlicher Funktionäre aufbaut. Das Ergebnis kann sich bis heute sehen lassen: ausreichend Wasser, kostengünstig und in entsprechender Qualität.

Das Bestehende fortzuführen und ständig zu verbessern, war in den seither vergangenen acht Jahrzehnten Herzensanliegen von sieben Obmännern sowie 65 Funktionärinnen und Funktionären. Maßgeblich beigetragen haben beispielsweise Josef Mittmannsgruber mit 50 Jahren Wasserwarttätigkeit und Karl Moser mit insgesamt 35 Jahren in der Genossenschaft, davon 28 Jahre als Obmann.

Heute beliefert die Wasserversorgungsanlage 2000 Personen mit Trink- und Nutzwasser. Dass die Zusammenarbeit im Vorstand allen große Freude bereitet, davon konnten sich bei einem Tag der offenen Tür zum 80. Geburtstag der Genossenschaft rund 250 Besucher vor Ort aus erster Hand überzeugen. Als besondere Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit wurde Karl Moser von Hermine Wesely als Vertreterin des Dachverbandes "OÖWASSER" ausgezeichnet.

