Tränen der Rührung beim Wiedersehen alter Freunde

Ein Eintauchen in alte Zeiten ermöglichte das Team der mobilen Pflegedienste der Caritas bei einem Herbstcafé für Seniorinnen und Senioren in St. Georgen. "Viele der von uns betreuten Menschen leben schon seit Jahren in der Region und kennen sich von früher. Heute fehlt ihnen aufgrund eingeschränkter Mobilität oft die Gelegenheit, sich zu treffen. Genau das ermöglichen wir beim Herbstcafé", sagt Teamleiterin Magdalena Mittermayr.

Mehr als 50 ältere Menschen folgten der Einladung in das Restaurant SAM in St. Georgen, um bei Kaffee und Kuchen mit alten Freunden über frühere Zeiten zu plaudern. Walter Derntl spielte mit der Ziehharmonika auf und weckte dabei bei so manchem Besucher die Tanzlust. So etwa bei Adolf Steiner: In jüngeren Jahren fuhr er regelmäßig zu Tanzveranstaltungen mit Livemusik. Dass er beim Herbstcafé endlich wieder einmal einen "echten Musiker" zu Ohren bekam, entfachte in ihm jugendliche Kräfte: Er wagte sogar mit Magdalena Mittermayr von der Caritas ein Tänzchen.