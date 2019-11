Traditionsgeschäft Jauker wächst zu einem Eurospar

Auf einer doppelt so großen Verkaufsfläche wie bisher soll in Aigen-Schlägl aus dem Jauker-Sparmarkt ein Eurospar werden – für Kaufmann Maximilian Jauker ein "logischer Schritt" in der 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Der Grundsatzbeschluss für eine entsprechende Umwidmung des angrenzenden Grundstückes wurde im Gemeinderat von Aigen-Schlägl schon einstimmig gefällt. Am bisherigen Standort an der Schlägler Ortseinfahrt stoße man bereits an die Grenzen der Kapazität.

Regional und bio

Außerdem will Jauker für seine Stammkunden ein größeres Angebot schaffen. Geplant ist die Verdoppelung der bisherigen Verkaufsfläche von rund 600 auf etwa 1200 Quadratmeter: "Derzeit haben wir für Produkte aus der Region, aber auch für Trend-Nahrungsmittel oder Bio-Produkte einfach nicht den Platz, den wir ihnen gerne einräumen würden. Im neuen Markt, mit dem wir dann ein Eurospar werden würden, hätten wir für all das Raum", erklärt Maximilian Jauker seine Pläne. Dass das Eurospar-Konzept funktioniere, dafür gebe es im Umkreis gute Beispiele. Zudem sei die Lebensmittelbranche noch nicht so sehr von der Online-Konkurrenz betroffen. Dass man auch längerfristig konkurrenzfähig bleibe, wolle man mit dem größeren Markt gewährleisten. Dabei hat das Aigen-Schlägler-Traditionshaus durchaus ambitionierte Pläne, die gemeinsam mit dem Architekturbüro Arkade umgesetzt werden sollen. Auch Experten zum Thema Flächenverbrauch sollen ein Wort mitreden und der Markt solle ökologisch verträglich gestaltet werden. Angedacht seien eventuell Ausgleichsflächen oder eine Photovoltaik-Anlage.

Neue Arbeitsplätze

Die Umbauphase könne nicht gänzlich ohne Schließung des bestehenden Marktes vonstattengehen. Vor der Eröffnung wird etwa sechs bis acht Wochen geschlossen. In circa eineinhalb Jahren soll das Projekt umgesetzt sein. Dann braucht Maximilian Jauker auch neue Mitarbeiter. Er rechnet mit etwa acht bis zehn zusätzlichen Kräften zu den bestehenden 24. Deshalb sollen schon im nächsten Sommer zwei Lehrlinge aufgenommen werden.