Traditions-Kaufhaus Strasser wechselte zu Spar

PERG / NAARN. Zwei Tage waren die Strasser-Märkte in Naarn und Perg diese Woche geschlossen. Der Grund: Die in der Region stark verwurzelten Lebensmittelgeschäfte firmieren seit Jahresbeginn unter der Dachmarke Spar, weshalb die Einrichtung in den Verkaufsräumen leicht adaptiert werden musste. Seit heute, Donnerstag, empfangen Johann Strasser und seine Beschäftigten die Kunden in den neuen Märkten.

Mit dem Wechsel zu Spar wolle man die beiden Standorte nachhaltig absichern, heißt es aus dem Familienunternehmen zur Neuausrichtung als selbstständige Spar-Märkte. Spar sei im Geschäftsfeld der selbstständigen Kaufleute – bezogen auf Umsatz und Marktanteil – mit Abstand Marktführer und deshalb ein attraktiver Partner für Neugründungen wie für Neuzugänge.

"Für uns war klar, für den nächsten Schritt braucht es einen starken Partner. SPAR ist als stabiler Systemgroßhändler und verlässliche Service-Zentrale für selbstständige Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bekannt. Unsere Entscheidung war eine Entscheidung für die lokale Nahversorgung in unserer Region", sagt Johann Strasser.

Mit dem Wechsel zu Spar wurden vor allem die Feinkostabteilungen an das bewährte "2.0-Konzept" von Spar angepasst. Die größten Veränderungen betreffen jedoch das Sortiment. Die Stammkundschaft erwartet nun in Perg auf rund 1000 Quadratmetern und in Naarn auf ca. 450 Quadratmetern Verkaufsfläche eine abwechslungsreiche Produktpalette an regionalen sowie internationalen Spezialitäten und eine breite Auswahl an frischen Produkten in SPAR-Qualität.

Die Textil-, Technik-, Spiel- und Haushaltswaren-Abteilung im ersten Stock am Perger Standort, die von Herbert Strasser, dem Bruder von Johann Strasser, geführt wird, bleibt auch nach dem Markenwechsel unverändert.

Fast 100 Jahre Tradition

Die Wurzeln des Strasser-Markts reichen bis in das Jahr 1927 zurück als die Großmutter von Johann und Herbert Strasser in Naarn eine Gemischtwarenhandlung eröffnete. 1952 übernahm Franz Strasser den Nahversorger, vergrößerte diesen und eröffnete den Standort in Perg. Johann Strasser übernahm im Jahr 2007 die Leitung der beiden Lebensmittelgeschäfte im Bezirk Perg und führt diese nun mit der Unterstützung seines Sohnes Jakob zu Spar.

