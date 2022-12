Traditions-Gastronomie in Pregarten wird neu belebt

Mehrere Ansiedlungen von Büro- und Geschäftslokalen begleiteten heuer bereits den Umbau des Pregartner Stadtplatzes. Noch vor Jahreswechsel soll auch die Pregartner Gastronomie einen kräftigen Impuls erhalten: Mit einer Silvesterparty wird der traditionsreiche Pregartner Stadtkeller neu eröffnet. Mit Ramazan Karadeniz - in der Region besser bekannt als „Zotti“ - wird ein erfahrener Gastronom dem einzigartigen Gewölbe neues Leben einhauchen.

„In den Stadtkeller verliebt“

Seinen Gästen will Karadeniz im Stadtkeller vorwiegend bodenständige Hausmannskost anbieten, kombiniert mit Spezialitäten aus der italienischen Küche. Die Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung laufen bereits auf Hochtouren. Viel Augenmerk legt „Zotti“ dabei auf den Einbau einer Schauküche, in der der Chef persönlich kochen wird. „Ich habe mich schon vor einigen Jahren in den Stadtkeller verliebt. Leider kam uns dann Corona dazwischen. Jetzt wollen wir aber voll in Pregarten durchstarten“, sagt der Gastronom, der in der Bezirkshauptstadt Freistadt als Pächter des Restaurants und des Kiosks in der Badeanlage bekannt ist.

Einer, der sich besonders über die bevorstehende Neueröffnung freut, ist Pregartens Bürgermeister Fritz Robeischl: „Mit dem Neustart des Stadtkellers setzt sich der erfreuliche Trend im Stadtzentrum fortsetzt. Wir durften im heurigen Jahr im Zentrum schon eine Handvoll Neueröffnungen feiern. Die neuen Unternehmerinnen und Unternehmer sehen viel Potenzial in unserer Region“. In den vergangenen Monaten haben im Pregartner Stadtzentrum bereits die Firmen „Sonne, Strom & Wärme“, „RE/MAX Sky“, das Massagestudio „Touching Moments“, der „Xund und Vital Shop“ sowie die Firma „Nautikuss“ eröffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper