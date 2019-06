Trachten-Models aus Sandl machten auf dem Laufsteg gute Figur

Fein herausgeputzt wurde das Ortszentrum von Sandl für den diesjährigen Maikirtag. Höhepunkt des Tages war die Trachtenmodeschau von Elfi Maisetschläger. Sandler Topmodels sorgten dabei mit gekonnten Schritten für Stimmung und Hingucker. Beim Auftanzen zeigte die Tanzgruppe ihr Können. Dazwischen sorgte „Erich – Only for you“ für Unterhaltung. Beim Flanieren durch die Kirtag-Standl gab es für Groß und Klein viel Interessantes zu sehen, genießen und natürlich auch zum Mitmachen.

Neben den Glas- und Holzhandwerkskünstlern boten auch Einheimische Ihre Produkte zum Kauf an. Sandler Vereine verwöhnten die Gäste mit Kulinarischen Leckerbissen und die Wirte boten Kirtagsmenüs. Gesichter bemalen, eine Runde mit der Schweinchenbahn oder ein Spaziergang mit Lamas stand für die kleinen Kirtag-Besucher am Programm. Als Tombolapreise warteten Jungpflanzen, Setzlinge und Blumenstöcke auf die Gewinner. Das Hinterglasmuseum lud bei freiem Eintritt zu Führungen und zum Frühschoppen in das Museumsstüberl.