So ganz ohne Spuren ist die im November vom Land verordnete Eingliederung des Tourismusverbands Mauthausen in den neuen Groß-Verband "Donau Oberösterreich" bei Mauthausens umtriebigen Tourismus-Funktionären nicht vorübergegangen. "Freiwillige Zwangszuweisung" nennt man das in Mauthausen seither.