Tourismusverband "Hochland" ist klimafreundlicher Betrieb

Die Liste der Klimabündnis-Betriebe wächst stetig weiter. Am Wochenende wurden bei der WeFair-Messe im Linzer DesignCenter 25 neue Betriebe offiziell durch Umwelt- und Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder und Klimabündnis-OÖ-Leiter Norbert Rainer in das Klimabündnis-Netzwerk aufgenommen, darunter auch eines aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Als Klimabündnis-Betrieb kann man zum Beispiel einen Klimacheck in Anspruch nehmen, bei dem das Unternehmen in den Bereichen Energie, Mobilität, Mitarbeiter-Motivation und Klimagerechtigkeit analysiert wird. Das Klimabündnis berät weiters auch über mögliche Förderungen im Klima- und Umweltbereich. Außerdem werden gemeinsam individuelle Klimaziele vereinbart, die dann anhand eines Maßnahmenkataloges abgearbeitet werden.

Klimafitter Verband

Der Tourismusverband Mühlviertler Hochland ist nun auch Klimabündnis-Betrieb und wird sich in Zukunft noch mehr den Herausforderungen und Chancen im Bereich Klimaschutz widmen. Das Klimabündnis OÖ steht den Betrieben als zuverlässiger Partner zur Seite und berät sie bei allen Fragen rund um das Thema Klima- und Umweltschutz", so Umwelt- und Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder.

800 Betriebe dabei

"Rund 800 Klimabündnis-Betriebe zeigen, wie wichtig den oberösterreichischen Unternehmen der Klimaschutz ist. Immer mehr Betriebe melden sich bei uns und wollen mitmachen, das freut uns natürlich besonders. Die von uns durchgeführten Klimachecks schaffen auf allen Ebenen Mehrwert für die Unternehmen, das Klimabündnis steht darüber hinaus seit 20 Jahren mit seiner Expertise für Fragen zur Verfügung", so Norbert Rainer, Leiter des Klimabündnis OÖ.