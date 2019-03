Tourismusverband Donau Oberösterreich: Kaindlstorfer an Spitze des Aufsichtsrats gewählt

MÜHLVIERTEL. Petra Riffert nimmt als interimistische Geschäftsführerin die Arbeit für 33 Mitgliedsgemeinden auf.

Bild: lebe (OÖN)

Ein Monat nach der offiziellen Gründung wurde diese Woche unter dem Vorsitz des Bad Kreuzener Bürgermeisters Manfred Nenning zur konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats im neuen Tourismusverband Donau Oberösterreich geladen. Der Verband umfasst 33 Tourismusgemeinden entlang, bzw. in unmittelbarer Nähe der Donau, davon 20 aus dem Mühlviertel.

Bei der Wahl seines Vorsitzes waren sich die Aufsichtsratsmitglieder schnell einig: Friedrich Kaindlstorfer, Geschäftsführer der Kurhäuser Bad Kreuzen und Bad Mühllacken, wurde einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. „In Zeiten von schwieriger werdenden Rahmenbedingungen gilt es aktiv Einfluss zu nehmen und den Tourismusverband Donau Oberösterreich in den Vordergrund zu rücken und als den Dienstleister seiner Mitglieder auszubauen“, so Kaindlstorfer über seine neue Aufgabe. Er freue sich auf diese Herausforderung und werde großen Wert auf eine möglichst breite und transparente Diskussion mit allen Interessengruppen legen.

Zu Kaindlstorfers Stellvertreterin an der Spitze des Aufsichtsrats wurde Michaela Dattinger aus Haibach ob der Donau bestellt. Bereits die umfangreichen Vorarbeiten zur Gründung des Tourismusverbandes seien äußert harmonisch und produktiv verlaufen, so Dattinger. „Diese Kultur des Miteinanders werden wir in der strategischen Entwicklung des Erlebnisraumes Donau Oberösterreich mit Sicherheit weiterleben.“

Neben der Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin standen die Beschlussfassung für die erarbeiteten Rahmenbedingungen und die Festlegung des gemeinsamen Tourismuskonzeptes auf der Tagesordnung. Beschlossen wurde auch, dass die Geschäftsstelle im Haus des OÖ. Tourismus in Linz angesiedelt wird. Bis zur Bestellung einer fixen Geschäftsführung – hierzu wird gerade die Ausschreibung vorbereitet – soll Petra Riffert ab Mitte März als interimistische Geschäftsführerin die Arbeit im neuen Verband aufnehmen.

Insgesamt umfasst der Aufsichtsrat des Tourismusverbands Donau Oberösterreich 17 Mitglieder. Die zwölf gewählten Mitglieder sind: Michaela Dattinger(Haibach), Margarete Durstberger (Waldkirchen/Wesen), Gerhard Ebner (Naarn), Johann Höglinger (Kirchberg), Friedrich Kaindlstorfer (Bad Kreuzen), Barbara Kocher-Oberlehner (St. Agatha), Alexandra Loidl (St. Florian) Franz Rauscher (Neustift), Sylvia Reininger (Ottensheim), Manfred Stallinger (Hofkirchen), Michaela Steininger (Lembach) und Karl Wöginger (Feldkirchen). Als Bürgermeister entsandt sind Rainer Barth (Grein), Mario Mühlböck (Wilhering), Roland Pichler (Engelhartszell) und Wolfgang Schirz (St. Martin im Mühlkreis). Aandreas Seeger als Vertreter der Landestourismusorganisation vervollständigt den Aufsichtsrat.

