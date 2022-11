Tourismusschüler räumten bei Europameisterschaft ab

Zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze: Das ist die Erfolgsbilanz der Schüler der Tourismusschulen Bad Leonfelden bei der diesjährigen Teilnahme an den Wettbewerben beim Kongresses der Vereinigung der europäischen Tourismusschulen (AEHT) in Senigallia (I).

Aufgrund der Ausbildung an den "Baletour" in Bad Leonfelden konnten sich Sara Halmdienst Gold in der Disziplin "Cocktail", Janik Schwarz Gold in "Wine Services", Lena Lengauer Silber in "Restaurant Service" und Lukas Süß Bronze in "Culinary Art" sichern.

Europäische Konkurrenz

Die mehr als 400 Teilnehmer kamen aus 22 europäischen Ländern und konnten in elf unterschiedlichen Bewerben ihr Können zeigen. Mit vier Teilnehmenden und vier Medaillen darf sich die Tourismusschule Bad Leonfelden auch getrost als erfolgreichste Schule Österreichs feiern lassen. "Wir sind sehr dankbar, dass wir bei dieser großartigen Veranstaltung dabei sein durften. Wir sind mit vielen Erinnerungen, Erfahrungen und neuen europaweiten Kontakten zurückgekommen und konnten wieder einmal die Qualität unserer Ausbildung unter Beweis stellen", sind sich die Teilnehmer einig.

Die Lehrer werten die hervorragenden Ergebnisse als Bestätigung, "dass Schüler der Bad Leonfeldner Tourismusschulen über ausgezeichnete Fachkenntnisse verfügen, Fremdsprachenkompetenz haben, Teamfähigkeit besitzen, flexibel sind und leistungsorientiert denken". Sie haben damit die besten Voraussetzungen, um in Berufen der Tourismuswirtschaft erfolgreich zu sein.