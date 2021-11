Tourismusregion Mühlviertler Alm bekommt mehr als 500 neue Betten

Keine Spur von Gastro-Verdrossenheit oder Wirtshaussterben in der Tourismusregion Mühlviertler Alm. Dort sind aktuell einige touristische Infrastrukturprojekte in Bau oder Planung. Insgesamt werden in den nächsten zwei Jahren rund 500 neue Betten im Drei- und Viersternsegment in Freistadt, Königswiesen und Hagenberg eröffnet.