Tour hält in Rohrbach

Als Etappenziel der Internationalen OÖ. Junioren-Radrundfahrt konnte sich die Bezirkshauptstadt bisher perfekt in Szene setzen. Aufgrund des großen Anklanges und der guten Medienpräsenz trat der Oberösterreichische Radsportverband bereits jetzt an das örtliche Organisationsteam mit der Bitte heran, auch im kommenden Jahr die 2. Etappe der Rundfahrt mit Start und Ziel in Rohrbach-Berg durchzuführen.

Das Rennen ist für Samstag, 23. Juli 2022, geplant. Die Streckenführung und Anzahl der Runden bleiben gleich. Die Stadtgemeinde zeigte sich neuerlich bereit, zu dieser Veranstaltung einen beträchtlichen Beitrag zu leisten. Auch etliche Sponsoren aus dem Bezirk sind wieder an Bord, um dieses Rennen gemeinsam mit dem OÖ. Radsportverband auszurichten.