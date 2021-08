Tour de Boletice startet im Golfpark Böhmerwald

Erstmals findet am 28. und 29. August die Tour de Boletice als länderübergreifendes Radrenn-Spektakel statt. Die erste Etappe der Tour wird gleich in Ulrichsberg ausgetragen. Dass das zweitägige Etappenrennen, das zum vierten Mal ausgetragen wird, heuer erstmals länderübergreifend stattfindet, liegt an der Zusammenarbeit des tschechischen Veranstalters RPR Rimov mit dem Team RC Bike Next125 Hackl-Lebensräume. Auf der ersten Etappe rund um den Böhmerwald-Golfpark sind 60 Kilometer zu bewältigen. Die zweite Etappe am 29. August führt im Freizeitpark Olsina bei Oberplan über 64 Kilometer.

Heimische Sieg-Anwärter

Schon die Auftakt-Etappe rund um den Golfpark verspricht ein Spektakel zu werden: "Auf der kurzen, welligen und unübersichtlichen Sechs-Kilometer-Runde haben sowohl Sprinter als auch Bergfahrer Siegchancen", weiß Mitorganisator Josef Stadlbauer. Es werden alle heimischen Top-Amateur-Teams am Start stehen und sich mit den deutschen und tschechischen Rennfahrern einen spannenden Schlagabtausch liefern. Zu den Favoriten aus heimischer Sicht zählen Rene Pammer von der Velo.Crew PopaFlo, Gerd Fidler vom Team DNA Eindruck Sarleinsbach und die Brüder Christian und Daniel Oberngruber vom RC Bike Next125 Hackl-Lebensräume. Rad-Oldie Peter Pichler und der amtierende Österreichische Meister im Kriterium, Christoph Mick vom Polizei-Nationalteam, werden ebenso versuchen, um den Sieg mitzufahren. Die Veranstaltung bietet aber auch ambitionierten Hobbysportlern eine gute Möglichkeit, Rennluft zu schnuppern.

Gestartet wird am Samstag um 10.30 Uhr, die Siegerehrung findet um 13 Uhr statt. Im Golfpark stehen für Familien mit Minigolf, Spielplatz und Hüpfburg auch viele Freizeitangebote offen.

Anmeldung online unter tourdeboletice.cz