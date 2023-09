Totalsperre der B3 bei Mauthausen nach schwerem Motorradunfall

Mit seinem Motorrad kam am Mittwochnachmittag ein Lenker auf der B3 Donaustraße aus bisher noch unbekannter Ursache zu Sturz und wurde dabei über eine Böschung geschleudert. Der Verletzte wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, die B3 wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.