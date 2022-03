Topplatzierung vorm Saisonfinale

Zwei Sprintbewerbe wurden ausgetragen. Nach einem völlig verpatzen Rennen am Samstag konnte der Schüler des Leistungssport-BORG Linz beim Sonntagsrennen wieder ganz vorne mitmischen.

Nach einem eher schwachen Liegendschießen erkämpfte er sich mit einer ausgezeichneten Laufleistung und einem sehr guten Stehendschießen den zweiten Platz.

Mit dieser Topplatzierung geht er voll Zuversicht am Wochenende in die Alpencuprennen im slowenischen Pokljuka. Eine Woche darauf finden die Saisonfinalläufe der Langläufer in Galtür statt.