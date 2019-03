Topothekare treffen sich beim Wildparkwirt

ALTENFELDEN. Die Topothekare des Bezirkes Rohrbach treffen sich morgen um 14 Uhr, zum Café Seinerzeit, einer Informationsveranstaltung des Bezirksheimatvereins beim Wildparkwirt in Altenfelden.

Wertvolle Arbeit Bild: (Topothek)

Am Programm steht diesmal die Vorstellung des Filmprojektes für Schulen durch Wolfgang Höglinger. Anton Brand wird über die Kooperation mit der Nationalbibliothek zum Thema analoge historische Regionalzeitungen berichten. Wolfgang Sauber informiert über die Möglichkeiten und den Nutzen von Wikipedia für die Topothek. Alexander Schatek und Klaus Diendorfer berichten über die Entwicklung der Topothek in Österreich und Europa sowie den aktuellen LEADER-Projektstand. Franz Saxinger wird gemeinsam mit Ignaz Märzinger durch die Veranstaltung führen. Topothekare , Bürgermeister, Kulturverantwortliche in Gemeinden und sonstige Interessierte sind eingeladen.

