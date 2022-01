Top-Redner über Ideen und Erwartungen für die Zukunft

Am 26. März sprechen renommierte Redner über Ideen und Erfahrungen, die es wert sind, verbreitet zu werden.

TED steht für die Abkürzung von Technology, Entertainment und Design und entstand aus einer alljährlichen Innovations-Konferenz in Monterey in Kalifornien. Verschiedenste Fachleute hielten dort über ihre neuen Ideen kurze Vorträge, die anschließend gratis im Internet veröffentlicht wurden. Über die Jahre haben sich die Inhalte der Innovationskonferenz erweitert und umfassen heute auch Themen wie Business, globale Fragen, Kultur, Kunst und Wissenschaft.

Kurze Reden inspirieren

Die Idee scheint anzukommen. Mittlerweile gehören weltweit rund 33,8 Millionen Menschen der TEDx-Community an. Seit 2009 wurden in bislang 2500 Städten und 164 Ländern TEDx-Veranstaltungen durchgeführt, wobei das "x" hier für eine unabhängig organisierte TED-Veranstaltung steht.

"Dass dieses Format gut ankommt, wundert mich nicht", sagt die Veranstalterin Edith Öller, die TEDx nach Rohrbach-Berg bringt, "die Zuhörer können in kurzer Zeit vom Wissen und der Erfahrung der Redner profitieren und sich inspirieren lassen." Gemeinsam mit ihrem Team, bestehend aus Matthias Hofmann, Bettina Öller und Rita Schlagnitweit, bringt sie neun renommierte Vortragende nach Rohrbach-Berg. Die Redner beleuchten das Thema Zukunft aus ihrem Fachgebiet. So wird Tristan Horx vom Zukunftsinstitut Wien über das Thema "Generationen" sprechen, Rafael Bittermann (Wien) von seinen Stadterkundungen mit der Kamera erzählen, Martin Öller aus Rohrbach sich den Themen Innovation und Smart Homes widmen, Eva Keffenheim aus Wien das Thema "Bildung" beleuchten und Kurt Matzler aus Innsbruck über seine sportlichen Erfolge beim Race Across America berichten. Karin Huber-Heim (Wien) wird ihr Wissen zum Thema "Kreislaufwirtschaft" mit den Zuhörern teilen, Siegfried Pöchtrager (Rohrbach) spricht über Ernährung und Agrarwirtschaft, Jutta Scheiblberger aus Wien referiert über das Thema Medien und Kunst und Dominik Philipp (Klagenfurt) setzt sich mit der Nachhaltigkeit in der Architektur auseinander. Zwischen den Vorträgen gibt es zur Auflockerung eine Tanz- und Musikperformance von Lara Nösslböck und Jakob Busch. Heike Haas wird ein "Big Picture" über die gesamte Veranstaltung mittels "Graphic Recording" erstellen.

Begehrte Tickets

TEDx ist eine lizenzierte Non-Profit-Veranstaltung. "Alles ist sehr streng reguliert, und wir müssen genaue Vorgaben einhalten", sagt die Veranstalterin, "wir dürfen daher leider nur 100 Tickets für das Live-Event verkaufen." Die begehrten Tickets erhalten Interessierte online auf der Seite www.eventbrite.at oder bei Mitgliedern des Organisationsteams.